Meteo, il caldo si prende una piccola pausa

Superata l’allerta meteo per temporali, vediamo che tempo dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni. Mercoledì 14 agosto la giornata inizierà con nuvolosità in diminuzione in pianura fino ad arrivare ad un cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti, invece, alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti. Le temperature saranno più basse rispetto alla media anche di molto.

Giovedì 15 agosto cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso; a tratti nuvoloso sui monti dal pomeriggio ed anche sulla pianura tra Trevigiano, Alto Veneziano e zone limitrofe verso sera. Le precipitazioni saranno assenti al mattino mentre nel pomeriggio probabilità di rovesci e temporali diffusi sulle Dolomiti e sulle Prealpi. In serata potrebbero spostarsi anche in pianura soprattutto su Trevigiano, Alto Veneziano e zone limitrofe. Le temperature saranno generalmente simili a quelle di mercoledì tranne sui monti dove ci sarà un lieve calo dei valori diurni.

Venerdì 16 agosto in pianura cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti poco o parzialmente nuvoloso con qualche piovasco nel pomeriggio. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno. Infine sabato 17 agosto precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in aumento.