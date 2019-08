Schianto auto furgone: 7 feriti

Condividi

Linkedin email

Alle 18 e 30 circa Vigili del Fuoco sono intervenuti in autostrada A4, 150 m prima dell’uscita del casello di Vicenza ovest per un incidente, che ha coinvolto un’auto e un furgone: 7 feriti. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza i due veicoli, mentre i feriti, tutti in maniera non grave, una famiglia francese di quattro persone e i tre a bordo del furgone, sono stati presi in cura dal personale del suem118 per essere portati in ospedale. Durante le operazioni di soccorso il traffico è stato canalizzato s su una corsia. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la Polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.