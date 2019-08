Rinuncia al cellulare, vacanza gratis sulle Dolomiti: 20 mila candidature

Condividi

Linkedin email

Che la proposta potesse avere successo non c’erano dubbi, ma che arrivassero addirittura 20 mila candidature va sicuramente oltre ad ogni aspettativa. Stiamo parlando dell’iniziativa “Recharge in Nature in the Heart of the Dolomites” organizzata da Dolomites Maadnesse che offre un soggiorno di 5 giorni nell’Agordino a patto di lasciare a casa qualsiasi device tecnologico.

Al 9 agosto, giorno di scadenza per mandare le candidature, ne sono arrivate 20 mila per 10 posti. E da tutto il mondo: dal Brasile al Portogallo, dagli Stati Uniti all’Australia, dalla Nuova Zelanda alla Cina. Senza contare i paesi più vicini come Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Inghilterra. Adesso non resta che vagliarle e decidere chi saranno i fortunati.