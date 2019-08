Negozio etnico non espone prezzi: multa di 1032 euro

Condividi

La mancata esposizione dei prezzi in vetrina è costata una multa da 1032 euro alla titolare di un negozio etnico di via Gorizia a Vicenza. La multa è stata data dalla polizia locale ieri pomeriggio nell’ambito di un servizio di verifica su attività commerciali, pubblici esercizi e call center, messo in atto in collaborazione con la questura che a sua volta ha sanzionato un negozio di via Firenze.

I controlli sono scattati contemporaneamente a un’operazione dei carabinieri che, con l’ausilio di una pattuglia della polizia locale, hanno identificato numerosi stranieri presenti nella zona di Campo Marzo, tra viale Verdi, viale Ippodromo e viale Eretenio, elevando anche alcuni provvedimenti amministrativi.