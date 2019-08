VIOFF Golden Arts, un’esperienza da vivere a 360 gradi

Condividi

Cresce l’attesa per VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro – promosso dal Comune di Vicenza e sostenuto da IEG-Italian Exhibition Group –, che in quest’edizione, come il titolo stesso suggerisce, Golden Arts, si dedicherà all’arte in tutte le sue forme: dal 6 all’8 settembre il divertimento è assicurato grazie a una serie di eventi che renderanno ancora più emozionante e appassionante la terza edizione di questo festival. A fianco ad arti visive, musica e danza troveranno spazio anche numerose attività ricreative che spaziano dal puro intrattenimento ai laboratori creativi fino all’enogastronomia più sofisticata. La proposta a 360 gradi di VIOFF ben si integra con la città di Vicenza, dove il pubblico avrà l’opportunità di vivere esperienze diverse grazie alla vastissima varietà di eventi dedicati a soddisfare i cinque sensi.

La creatività e le arti applicate saranno protagoniste grazie ad un’esclusiva Gold Edition di “Non ho l’età eventi – Unico il mercato del fatto a mano”, mercato che solitamente si svolge a Vicenza in quattro edizioni stagionali e che per questa occasione avrà luogo in Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro domenica 8 settembre, dalle 10.00 alle 19.00, con un focus dedicato all’arte grazie a selezionati espositori artigiani. In corso Fogazzaro i visitatori potranno apprezzare abilità tecniche di invenzione ed esecuzione con creazioni che spaziano dagli accessori, agli arredi, all’elemento decorativo: i disegni poetici dell’illustratrice Laura Guerra, nota anche come Drawingfish; i gioielli unici dal design creativo in pietra di Vicenza e pietra di Lecce realizzati dalle creative Elisabetta e Daniela; con No Senso Jewels spazio all’arte contemporanea incastonata in fantasiose forme handmade; con Mati_Lab la gioielleria incontra la moda con accessori non convenzionali realizzati a mano con legno, tessuti pregiati e pellami variopinti. “Non ho l’età eventi” curerà inoltre un laboratorio creativo sul tema del surrealismo, fil rouge di questa edizione di VIOFF, che animerà la domenica pomeriggio dei più piccoli. Sullo stesso tema inoltre, presso la Sala dei Chiostri di San Lorenzo, verrà organizzato un incontro di approfondimento su Salvador Dalí, e sul legame tra l’artista e tale movimento culturale, grazie all’intervento della storica dell’arte Arianna Giaretta.

Tra sabato 7 e domenica 8 settembre, l’Associazione Culturale Pandora proporrà l’evento Trastevere in Arte, che torna nuovamente in città dopo il grande successo degli anni scorsi: Contrà San Pietro, la piazza antistante la chiesa di San Pietro con l’adiacente chiostro e l’Oratorio dei Boccalotti, si trasformano in suggestivi spazi espositivi dedicati alle realtà commerciali e artisti veneti a declinare il tema del sacro e del prezioso in gioielli di design.

Tutti i cinque sensi saranno appagati in questa edizione: largo spazio sarà dedicato al gusto grazie ai numerosi food truck sparsi in due location centrali della città. In Piazza Duomo farà tappa il quarto tour italiano di “Cucine a Motore” che, durante la tre giorni di VIOFF, saprà soddisfare i palati più esigenti grazie alla presenza di alcuni chef stellati ed ex partecipanti del programma “Masterchef” che proporranno sofisticate degustazioni insieme a varie attività di intrattenimento.

A creare un’atmosfera vivace e dal ritmo contagioso ci penserà Cuore Matto Gold, il Dj-set in Piazza dei Signori sabato 7 settembre dalle ore 22.00 alle ore 01.00: fra i brand più rinomati della nightlife veneta, Cuore Matto proporrà un repertorio musicale coinvolgente e messo a punto da Dj professionisti, che sapranno andare incontro ai gusti di più fasce di età. In altre parole, l’ideale per chiudere la seconda serata di VIOFF all’insegna del divertimento.

Un ruolo speciale sarà giocato anche dalla bellezza: domenica 8 settembre, dalle 18.00 alle 20.30, lungo Corso Palladio bellissime ragazze sfileranno per aggiudicarsi il titolo di “Miss VIOFF”, titolo che, all’interno del contesto “Miss Blumare”, concorso nazionale di bellezza organizzato da StudioImmagine, consentirà a 60 finaliste nazionali di partecipare ad un viaggio di MSC Crociere, durante il quale avranno la possibilità di frequentare corsi di portamento, servizi fotografici, lezioni di recitazione, per una premiazione della vincitrice assoluta durante l’ultima serata di gala.

L’appuntamento è a Vicenza dal 6 all’8 settembre: un’atmosfera unica, all’insegna della creatività, del buon gusto, e della bellezza del sano intrattenimento in questa ricca tre giorni dedicata al trionfo glorioso dell’arte in tutte le sue forme. Per rimanere aggiornati su tutte le attività di VIOFF, seguiteci su www.vioff.it e sulle pagine social Facebook e Instagram.