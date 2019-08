L’acqua è preziosa: 8 consigli utili per non sprecarla

Condividi

“L’acqua è preziosa, non sprecarla“. Un messaggio semplice identifica la campagna dei 12 gestori idrici di Viveracqua per sensibilizzare gli utenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia sul risparmio idrico e la riduzione degli sprechi. Un messaggio che condensa il significato degli 8 consigli utili per il consumo sostenibile divisi in 4 cartoline d’autore da collezionare. Sul fronte delle cartoline compaiono infatti i 4 scatti giudicati migliori in relazione al tema fra i partecipanti alla seconda edizione del concorso #ACQUAPROTAGONISTA organizzato sempre da Viveracqua.

1 – Non lasciare il rubinetto aperto quando ti lavi i denti, le mani, ti fai la barba

2 – Scegli di fare la doccia invece del bagno nella vasca

3 – Usa la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico

4 – Innaffia le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura

5 – Chiudi il rubinetto centrale quando ti assenti da casa per tanto tempo

6 – Controlla periodicamente rubinetti e sanitari e ripara subito le perdite

7 – Applica il frangigetto al rubinetto per regolare e limitare il flusso

8 – Inserisci nella cassetta del wc un regolatore per diminuire lo scarico