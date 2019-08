La Giulietta di Balotelli è bresciana: obiettivo Nazionale

Condividi

Balotelli vede azzurro e torna nella Serie A italiana, nella suo Brescia neo promosso. Svaniscono quindi i sogni dell’Hellas ma, soprattutto, quelli del Flamengo, che era disposto a sborsare 13 milioni per avere supermario oltre oceano. Ma il fascino della Nazionale in corsa per Euro 2020, sotto la guida di un mister “quasi amico” come Mancini, hanno pesato, e molto, sul piatto. Si frega le mani il presidente Ciellini, che spenderà solo un milione all’anno per tre anni, più consistenti bonus. Secondo Gianluca Di Marzio, per la firma è questione di qualche decina di ore.

(Ph Instagram MB459)