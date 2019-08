Ferragosto a Jesolo: da non perdere i fuochi d’artificio in spiaggia

Condividi

Linkedin email

Oltre trenta minuti di fuochi, luci e colori illumineranno la spiaggia e il mare di Jesolo a Ferragosto. Lo spettacolo pirotecnico è in programma giovedì 15 agosto a partire dalle ore 23.00 con il fulcro della manifestazione nel tratto di arenile antistante piazza Brescia, ma la bellezza dei fuochi sarà visibile su gran parte del litorale.

«Questo appuntamento, ormai tradizione irrinunciabile della nostra città – spiega l’assessore al Turismo della Città di Jesolo, Flavia Pastò – è la ciliegina sulla torta di una stagione che sta dando delle belle soddisfazioni, con tanti eventi di spessore e successo che, specialmente in queste settimane hanno visto la nostra spiaggia protagonista. Tra concerti e feste sulla spiaggia e Dj set nei locali, Jesolo si sta dimostrando città viva e giovane. Le presenze turistiche previste per questi giorni di “ponte” premiano il grande lavoro fatto da tutti gli attori, istituzionale ed economici, sempre in prima linea per migliorare e far crescere la città».