Meteofobia e previsioni fake: turismo veneto a rischio

Le previsioni meteo sensazionalistiche e la meteofobia dilagante stanno mettendo in seria difficoltà il turismo veneto. La nostra è una regione che vive di questo (parliamo di 17 miliardi di fatturato e 70 milioni di presenze all’anno) e, visti i numeri, i danni potrebbero essere davvero ingenti. Già l’anno scorso, dopo diversi annunci di maltempo non corretti, gli albergatori del litorale veneto e il presidente Luca Zaia erano insorti annunciando di voler chiedere i danni per le previsioni azzardate. Malumori che quest’anno non si limitano alla costa: anche la montagna veneta con i suoi rifugi ormai si sente alla mercé degli allarmi meteo. Non a caso ieri l’associazione Gestori Rifugi Alpini del Veneto – AGRAV ha promosso una giornata informativa con Thierry Robert Luciani di Arpav per parlare proprio di meteorologia e di attenzioni che dobbiamo imparare ad avere nella lettura delle previsioni.

La meteofobia: cos’è?

Con l’intensificarsi di eventi atmosferici sempre più violenti, cresce anche la meteofobia, una sindrome che colpisce in media il 5% della popolazione (dove hai preso dato), dato che secondo gli esperti è destinato ad aumentare con il tempo. Come scrive il noto meteorologo Mario Giuliacci, le persone avvertono un forte senso di insicurezza nei confronti del tempo e questo spiega perchè si è sempre più ossessionati dai bollettini meteorologici e dalle allerte per fenomeni intensi. Andando più nello specifico, i tratti distintivi di un meteofobo è controllare costantemente e più volte al giorno i bollettini meteo, pianificare la giornata a seconda delle condizioni meteo e, nei casi più gravi possono presentarsi addirittura conseguenze fisiche come sensazione di vertigini, aumento della frequenza cardiaca e perdita di sonno.

Il business della paura

Nel frattempo i siti e le app sul meteo che giocano su questa nuova fonte di ansia e paura con allarmi immotivati e non veritieri proliferano. Un vero e proprio flagello per chi, con il turista che decide di stare a casa o rinunciare ad un’escursione dopo aver letto l’ennesima previsione catastrofica, ci lavora.