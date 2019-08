Che tempo farà a Ferragosto in Veneto

Condividi

Ferragosto all’insegna di una bassa o contenuta possibilità di maltempo. Sulla zona dolomitica, in particolare, potrà verificarsi qualche fenomeno temporalesco, specie verso la sera di domani. l centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 14.00 di oggi in cui è stato fissato il livello di attenzione solo per il bacino Veneto A (Alto Piave). Per il comune di Borca di Cadore (Belluno) è confermato il livello di “attenzione rinforzata” a causa del fenomeno franoso presente nel territorio.

Lo confermano le previsioni Arpav che preannunciano in pianura un cielo perlopiù poco nuvoloso mentre in montagna tempo variabile con spazi di sereno alternati a nubi sparse più significative nella seconda parte della giornata. Precipitazioni generalmente assenti all’inizio e poi probabilità in aumento specie verso sera fino a medio-alta (50-75%) sulle Dolomiti, medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi, bassa (5-25%) sulle zone pedemontane e nulla o molto bassa (0-5%) altrove per piogge da locali a sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature non subiranno significative variazioni.