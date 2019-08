«In scena psicodramma della politica italiana: si salvi la poltrona»

Condividi

«Il trasformismo è un antico vizio della politica italiana, mai morto nè domo. In questa estate si è trovato come nobili compagni malpancisti, cerchiobottisti e non pochi gattopardi, quelli per i quali tutto deve cambiare per non cambiar nulla». Sono queste le parole di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, che spiega di guardare «con disincanto» alla situazione politica italiana definendola «uno spettacolo di rara pochezza, un autentico psicodramma».

«La maggior parte degli analisti, di destra come di sinistra, l’aveva preannunciato – continua Ciambetti -: il collante per impedire lo scioglimento delle Camere sta nella certezza per buona parte di deputati e senatori di non essere rieletti in caso di elezioni anticipate. Non ci sono programmi, nè scelte ideologiche in campo e gli unici valori in gioco sono quelli degli stipendi che alcuni degli attuali parlamentari non percepiranno più: per costoro poco importa che il Paese non si riconosca più in loro o che non accetti l’improvvisazione e la pochezza di troppi apprendisti stregoni che con i loro no e troppi preconcetti stanno portando il Paese alla rovina. Altro che scadenze drammatiche per il Paese: l’unica scadenza che conta, per costoro, è il 27, giorno di paga».

«Ancora una volta – conclude Ciambetti – s’invera la profezia di Leo Longanesi, che ancora nel novembre del 1945 spiegava che “la nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una grande scritta: Tengo Famiglia“. Ecco, quella bandiera, con quello slogan, sono il vero simbolo della Grosse Koalition che va delineandosi tra chi, sconfitto dalla storia e travolto dalla propria inconsistenza, lotta per difendere la sua poltrona e uno stipendio che difficilmente potrà mai rivedere. Ma bisogna fare attenzione: il trasformismo è sempre stato usato dai centri di potere e dalle élite per bloccare ogni istanza democratica di riforma e trasformazione del Paese e questa, in controluce, è la vera mossa di chi, da dietro le quinte, è il regista di una operazione pericolosissima per la democrazia».

(ph: imagoeconomica)