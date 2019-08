Azienda distrutta dalle fiamme: nube nera alta decine di metri

Condividi

Dalle ore 14 e 30 circa, i vigili del fuoco sono impegnati in via Mazzalovo a Ponso, nel Padovano per un incendio divampato all’interno di carpenteria metallica. Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. Le squadre dei pompieri arrivati da Este, Abano e Padova con due autopompe, tre autobotti e dodici operatori sono riusciti a circoscrivere il rogo, che ha interessato la totalità del capannone di circa 300 mq. Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento degli ultimi focolai. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Le cause dell’incendio non sono ancora note.

Articolo in aggiornamento