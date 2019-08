Solesino (Pd) festeggia un anno con il suo Rambo

Ma è sul fronte dell’organizzazione e dell’equipaggiamento per la sicurezza del personale della Polizia Locale che il nuovo Comandante finisce su tutte le cronache per aver “deciso di armare il personale con nuove armi di ultima generazione, rottamando le vecchie ormai datate, acquistando nello specifico la pistola semiautomatica modello Glock, calibro 9×21 micro roni di 4° generazione con due caricatori – descrive la nota – Un dispositivo di ultima generazione con puntamento di precisione, simile a vista ad una mitraglietta dei Carabinieri ma inquadrata a livello normativo ad arma per le polizie civili. Si è pensato poi di equipaggiare la Polizia Locale anche giubbotti antiproiettile per le operazioni di pattuglia stradale e di fornire a tutti gli Agenti nuove tute operative, per rendere le guardie municipali sempre più Forze dell’Ordine sotto ogni aspetto”.

“Sono stato chiamato qui a Solesino per portare oltre che la mia esperienza anche giustizia e legalità! Ad oggi il corpo è composto da 6 Operatori, di cui uno in comando, ma il mio obiettivo per il 2020 è di poter assumere un Ufficiale ed un Agente di Polizia Locale, portando ad 8 le unità disponibili raggiungendo quota 1,20 Agenti ogni 1000 abitanti, abbondantemente sopra il limite di legge – spiega l’ispettore Basso – Devo dire che i cittadini nel quotidiano mi manifestano molta stima e ne sono fiero! Solesino è un paese meraviglioso che merita molto e io sono a disposizione tutti i giorni con i miei uomini per cercare di migliorarlo e tutelare in primis le categorie più deboli come gli anziani, i disabili ed i bambini, nonché tutti i cittadini onesti che pagano le tasse!”

(Ph Comune di Solesino)