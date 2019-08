Vede l’ex e dà di matto: spacca bottiglie e sedie e danneggia gazzella

Condividi

Nella giornata di ieri i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile unitamente a militari della Stazione di Torri di Quartesolo sono intervenuti presso il locale “The Big” dove hanno arrestato per atti persecutori, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, N.V., 46enne nato in Romania ma residente a Vicenza. Il soggetto, dopo aver visto l’ex compagna che lavora all’interno del locale, ha iniziato a lanciare bottiglie, bicchieri e minacciarla con un coltello.

Successivamente ha preso la sua auto e si è diretto a forte velocità verso il locale, travolgendo i tavolini all’esterno per poi entrare a piedi e spaccare altri tavoli e sedie. Una cliente del locale è rimasta lievemente ferita. I militari prontamente intervenuti l’hanno bloccato e caricato sulla vettura di servizio ma non appena all’interno del mezzo l’uomo ha rotto a calci il finestrino. E’ stato così accompagnato in carcere a Vicenza su disposizione del pm.