Droga killer, altra overdose ma escono due dei tre arrestati

E’ sempre alta l’allerta per la cosiddetta droga killer che negli ultimi giorni, in Veneto, ha mietuto due vittime e mandato all’ospedale almeno altre 5 persone.

L’ultimo caso di overdose è stato segnalato a Sedico, nel Bellunese: un 35enne è stato salvato in extremis dagli operatori del 118, arrivati tempestivamente. L’uomo è entrato in ospedale in codice rosso. Le indagini sulla vicenda sono in carico ai carabinieri, che cercheranno di risalire allo spacciatore.

Nel frattempo, a Venezia, il gip ha scarcerato due dei tre nigeriani ammanettati dai carabinieri nel corso di un blitz in un appartamento a Mestre: non ci sono sufficienti elementi. Resta in cella, invece, l’unico dei tre che ha risposto alle domande, Chigozie Nwagba: la sua difesa per l’estraneità ai fatti non ha convinto il magistrato.