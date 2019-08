Schianto tra auto, una vola su ringhiera

Condividi

Linkedin email

La mattina di Ferragosto, alle 9 e 30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fiumicello di Campodarsego per lo scontro tra due auto di cui una finita sopra una ringhiera: una persona ferita.

I pompieri arrivati da Padova, hanno stabilizzato l’auto in equilibrio precario per poi estrarre una donna leggermente ferita, presa in cura dai sanitari del Suem 118. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza.