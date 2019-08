Cade alla sagra e sbatte la testa: è gravissimo

Condividi

Doveva essere una serata di festa per salutare l’arrivo di Ferragosto e si è trasformata in una tragedia. Un 49enne di Seren del Grappa si trovava alla sagra di Rasai, quando, all’1 e mezza, ha perso l’equilibrio e ha battuto la testa su un muretto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata con un’emorragia cerebrale. Sul fatto i carabinieri stanno indagando, per far luce sulla dinamica.