Incidente sul lavoro a Ferragosto: grave 58enne

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio, giovedì 15 agosto, alle ore 16:30 ad Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo. G.G. 58enne imprenditore agricolo del luogo, è stato colpito accidentalmente dal braccio meccanico di una gru di un rimorchio agricolo durante le operazioni di manutenzioni. L’uomo è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni presso l’ospedale di Verona. E’ in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto il Suem, i carabinieri di Ariano e lo Spisal.