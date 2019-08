Rom, Ciambetti: «Invece di diffidare Zaia e Salvini rispettino le norme»

Condividi

«Non mi sorprende la notizia della diffida a Salvini e Luca Zaia nonché ad alcuni sindaci del trevigiano inviata dall’Associazione nazionale Rom per il mancato rispetto degli accordi europei e della strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Camminanti: rientra nella strategia per la quale la miglior difesa è l’attacco». Roberto Ciambetti, commissario provinciale della Lega a Treviso commenta la presa di posizione della Anr presa dopo i fatti di Caerano San Marco.

«Il primo e decisivo passo verso l’inclusione è il rispetto delle norme della civile convivenza, a iniziare dalle più elementari compreso il rispetto della proprietà privata altrui e il rifiuto del furto e dell’illegalità come modus vivendi. Il rispetto della legalità è una pre-condizione necessaria – prosegue Ciambetti – Leggi, regolamenti, disposizioni comunali non sono gabbie nè strumenti di persecuzione, ma elementi necessari fissati per garantire la vita della comunità: chi vuole essere incluso deve accettare le regole, cosa che a Caerano San Marco, con il pestaggio del sindaco, non mi sembra essere accaduto. Purtroppo anni e anni di buonismo non hanno favorito la diffusione della cultura della legalità tra Rom e Sinti, anzi, in molti casi hanno alimentato anche un certo vittimismo lamentoso per cui saremmo noi, i gagi per usare il termine con cui viene definito chi Rom e Sinto non è, i responsabili della loro situazione di minoranza perseguitata. Ora, da quando si è invertita la rotta grazie a Matteo Salvini e si è detto a chiare lettere che l’Italia non è più il Bengodi dei delinquenti per cui la pacchia è finita, il clima attorno a chi non rispetta la legge è mutato. Chi vuole stare nel nostro Paese accetti e rispetti le nostre leggi. In caso contrario, può sempre andarsene via».