Bimbo di 20 mesi perde l’equilibrio e cade dal balcone

Alle ore 12.20 di oggi, i Carabinieri della Stazione di Badia Calavena, su richiesta del SUEM 118, sono intervenuti in località Giazza, in provincia di Verona, dove un bambino di 20 mesi è caduto dal balcone di un’abitazione privata. A lanciare l’allarme sono stati i genitori del bimbo, che si trovavano in quei luoghi in visita da parenti.

Il piccolo è volato da un’altezza di 1 metro e 90 circa dopo aver autonomamente perso l’equilibrio ed aver tentato di poggiarsi ad alla ringhiera; all’arrivo dei soccorritori l’infante era cosciente ed è stato precauzionalmente elitrasportato presso l’ospedale di Verona Borgo Trento. Sono in corso accertamenti dell’Arma per verificare eventuali responsabilità.