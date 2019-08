Incidente in A4, muore 22enne

Condividi

Terribile incidente tra due auto ieri in autostrada A4 tra i caselli di Padova ovest e Padova est in direzione Venezia. A perdere la vita Anya Anastasia Martelo, 22enne di origini ucraine. Secondo la prima ricostruzione la Hyundai a bordo della quale viaggiava la vittima come passeggero, avrebbe tamponato l’altra vettura. Un impatto talmente violento che la giovane sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Ferito anche il guidatore della Hyundai, illesi i passeggeri dell’altra auto. L’autostrada è rimasta chiusa per circa 2 ore.