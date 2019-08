In avaria sul Sile, passa la notte bloccato sotto il temporale

Condividi

Ha passato la notte sotto al temporale in mezzo al Sile. Brutta disavventura per un trevigiano che intorno alla mezzanotte di ieri è rimasto bloccato con il suo natante nel fiume. L’allarme è partito solo questa mattina, quando il figlio si è accorto che non era rientrato. Immediate le ricerche dei vigili del fuoco che l’hanno individuato all’altezza di Casier ancora a bordo della sua barca, infreddolito e bagnato. E’ stato soccorso dai sanitari del Suem 118.