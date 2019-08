La Città di Jesolo e tutta la sua comunità sono vicini alla famiglia del giovane disperso in mare dal primo pomeriggio di oggi. In segno di rispetto per il dramma che questa famiglia sta vivendo, l’amministrazione comunale di Jesolo da deciso di rinviare lo spettacolo pirotecnico in programma per questa sera, con la certezza che gli ospiti comprenderanno il senso di questa scelta.