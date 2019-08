Matite ed evidenziatori pericolosi: sequestrati 20 mila articoli per la scuola

Condividi

Nell’ambito del Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, i Baschi Verdi della Compagnia, in occasione dell’imminente apertura dell’anno scolastico, hanno intensificato le attività a tutela del mercato dei beni e dei servizi nello specifico settore, spesso minacciato da prodotti non sicuri.

I finanzieri, presso una società padovana operante nell’orbita del Centro Ingrosso Cina, hanno individuato e messo sotto sequestro un intero carico di articoli vari per la scuola importati direttamente dalla Cina del valore di 500 mila euro. I prodotti in questione sono considerati non sicuri perchè privi delle basilari indicazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi e delle informazioni circa la denominazione merceologica, i dati dell’importatore, la presenza di materiali o sostanze pericolose e le modalità di smaltimento. Sono oltre 200.000 gli articoli pericolosi individuati, tra matite colorate, pastelli, acquerelli, pennarelli, evidenziatori, colle stick e gomme da cancellare che potevano esporre gli studenti a possibili conseguenze dannose per la salute.

Il legale rappresentante dell’esercizio commerciale, responsabile della violazione, è stato segnalato alla Camera di Commercio e verrà multato con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 30.000 euro.