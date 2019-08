Ferragosto a Padova, in 70 mila per i fuochi in Prato della Valle

Condividi

In 70 mila con il naso all’insù ad ammirare lo spettacolo pirotecnico, realizzato da Parente Fireworks, dedicato ai 50 anni dell’uomo sulla Luna, in tantissimi, prima e dopo, a ballare con la musica di Radio Company. Ancora una volta il Ferragosto padovano in Prato della Valle è stato un grande successo.

«Il bilancio è pienamente positivo – conferma l’assessore ai Grandi Eventi Antonio Bressa – Credo che una piazza così, per partecipazione e spettacolarità, ce la possano solo invidiare. Dobbiamo essere grati per questa grandissima partecipazione che ha reso magico il nostro rito collettivo che celebra il Ferragosto padovano e ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con noi per un’organizzazione ottimale che ha permesso che tutto si svolgesse nella piena sicurezza lasciando spazio solo a una serata di festa. Passa il tempo, ma l’emozione attorno a questo grande evento si rinnova ogni anno alla grande».

(ph: Lahiri Cappello/Wikipedia)