Il buon esempio di Ponzano: giunta si taglia lo stipendio

Soprattutto in questi giorni di baruffe politiche a livello nazionale, la decisione della giunta di Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, è più che mai da prendere come esempio. Come si legge sulla Tribuna, il sindaco Antonello Baseggio e gli assessori hanno deciso di tagliarsi lo stipendio del 15%: questo permetterà al comune di risparmiare oltre 15 mila euro l’anno.

Ma non finisce qui: la nuova politica di Ponzano, infatti, sarà basata sul volontariato. Gli assessori e i consiglieri dedicheranno ogni mese delle ore per dedicarsi ad interventi per la comunità che andranno dalle piccole manutenzioni a lavori pubblici di varia natura.

(In foto il municipio di Ponzano Veneto. Ph: irvv.net)