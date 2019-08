Pianta di 15 metri pericolante, rischia di precipitare in strada

Condividi

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 11 Padana Superiore in via Mestrina ad Arlesega di Mestrino per mettere in sicurezza un frassino americano alto 15 metri che minacciava di piombare sulla carreggiata. Sul posto la squadra dei pompieri di Padova e i carabinieri per regolare il traffico.