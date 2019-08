Bimbe di 10 e 12 anni trascinate via dalla corrente del Piave

Condividi

Tragedia sfiorata ieri a Vidor, in provincia di Treviso. Due sorelline di 10 e 12 anni hanno deciso di fare il bagno nel fiume Piave quando improvvisamente sono state trascinate via dalla corrente. Le due piccole, infatti, sono entrate in acqua in un punto dove, a causa della profondità improvvisa, si creano pericolosi vortici.

La più piccola è riuscita ad aggrapparsi a delle rocce mentre la sorella maggiore era in enorme difficoltà. Fortunatamente un uomo di 60 anni che si trovava a riva si è accorto di quello che stava succedendo e si è tuffano in acqua salvandole entrambe. Le bambine sono state portate in ospedale.

(ph: Zavijavah/Wikipedia)