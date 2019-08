Incidente a Vittorio Veneto, camion della Savno distrutto

Condividi

Brutto incidente oggi a Vittorio Veneto, in Viale Menarè. Un camion della Savno, l’azienda che gestisce il servizio integrato dei rifiuti solidi urbani per 44 comuni della Provincia di Treviso, è rimasto coinvolto in un incidente dalle dinamiche ancora da chiarire. L’autista è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Sul posto anche un elisoccorso del 118 e la polizia locale.