Il Veneto piange Ferretto: «Impresa e solidarietà»

Condividi

Linkedin email

E’ mancato, venerdì’ 16 agosto sera, Giancarlo Ferretto, 84 anni. Malato da tempo, lascia la moglie e tre figli.

Giancarlo Ferretto è stato presidente dell’Associazione Industriali di Vicenza dal 1975 al 1983 e anche di Confindustria Veneto (1984- 1990), è stato il fondatore e presidente del gruppo Armes, poi Ferretto Group. Tra le cariche, a anche quella di vicepresidente della Banca Popolare di Vicenza e presidente della Fondazione San Bortolo.

Il ricordo di Zaia

«L’ultima volta che ci siamo salutati è stato a Vicenza, per l’inaugurazione al San Bortolo del nuovo angiografo e del laboratorio di terapie cellulari. Nonostante fosse già gravemente malato, non ha voluto mancare al momento ufficiale di avvio di un ulteriore servizio innovativo dell’ospedale vicentino e della sanità berica”. Il presidente del Veneto Luca Zaia unisce il ricordo personale al cordoglio ufficiale per la scomparsa di uno dei protagonisti dello grande sviluppo imprenditoriale del Veneto ‘locomotiva del Nordest».

«Di Giancarlo Ferretto voglio ricordare la grande tenacia e la voglia di fare – prosegue Zaia – che ha fatto grande non solo la sua impresa ma il suo territorio. Come i grandi imprenditori che hanno fatto la storia del Veneto, è stato un grande propulsore della solidarietà e dell’impegno sociale, fondatore e animatore della Fondazione San Bortolo, che ha fatto grandi cose per l’ospedale di Vicenza e la sanità veneta. Il Veneto gli deve essere grato e riconoscente, anche per questo».

Le parole di Vescovi

«Giancarlo fonda il Gruppo Giovani Imprenditori nel 1959 e rimane giovane imprenditore per tutta la vita, nei pensieri, nel coraggio, nei sogni». «Gli dicevo sempre – ricorda il presidente dell’Associazione Industriali di Vicenza, Vescovi – che lui era il nostro Presidente, per la presenza in ogni momento, soprattutto in quelli difficili per la nostra Associazione, per la preparazione e l’esempio. È stato non solo punto di riferimento ma anche faro verso il domani, sia per i propri colleghi imprenditori a Vicenza e in Veneto, ma anche per le persone che lo circondavano e per il territorio tutto. E lo ha sempre dimostrato con l’entusiasmo e la capacità di pensare e agire in grande. Grazie agli uomini come lui, il mondo diventa migliore».

Il cordoglio di Rucco

«Vicenza perde una figura di spicco, un grande uomo da un punto di vista imprenditoriale ma anche a livello umano e sociale. Il commendatore Giancarlo Ferretto ha rappresentato al meglio il modello industriale capace e di successo, impegnato in modo impeccabile nella sua azienda ma anche punto di riferimento per i colleghi vicentini e veneti, essendo stato il loro presidente per tanti anni. Allo stesso tempo era un uomo di grande sensibilità verso la scuola, la cultura e la sanità – dice il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco – Negli ultimi anni il suo impegno come presidente della Fondazione San Bortolo ha favorito una costante e considerevole raccolta fondi che ha consentito l’acquisto di costose attrezzature mediche al servizio del nostro ospedale.

A nome della città di Vicenza, ringrazio di cuore Giancarlo Ferretto per tutto quanto ha fatto per la nostra comunità e mi stringo alla famiglia in questo momento di grande dolore».