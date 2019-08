Fuochi rimandati per giovane annegato: commenti razzisti sul post del Comune

Condividi

Triste, e anche incredibile, coda alla tragedia avvenuta nel pomeriggio di Ferragosto a Jesolo, quando un 23enne di origini marocchine, Elhadji Malick Diagne, ha perso la vita in mare, dopo un tuffo dal pedalò.

In serata, quando il corpo del giovane non era stato trovato, il Comune aveva pubblicato un annuncio per il rinvio dello spettacolo pirotecnico in programma.In risposta ci sono stati numerosi commenti di lamentela e perfino alcuni a sfondo razzista. Il social media manager ha ripulito la bacheca, tanto che sotto il post ce ne sono appena 5.

Il sindaco, Valerio Zoggia, ha ribadito ieri la posizione sua e della città che governa: