Africani in vacanza: «Salvini vaffa…»

L’assessore leghista Giancarlo Forcolin ha ricevuto e pubblicato questo video sul suo profilo Facebook e ha commentato:

Premesso che ogni persona ha il diritto di avere e di esprimere il proprio credo politico e religioso, ma vi sembra normale questo “circo” in spiaggia contro il ministro Salvini ? Se non vi comoda la sua politica e non vi piace il nostro paese siete sempre liberi di tornare da dove siete venuti, una cosa è certa, io non sentirò la vostra mancanza !!!!