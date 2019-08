Condividi

Linkedin email

Una Fiat Punto l’ha centrato in pieno mentre attraversava sulle strisce e per lui non c’è stato scampo: inutile la corsa all’ospedale. Drammatica fine per un 96enne di Mogliano, Treviso, Giangiacomo Guglielmi, questa mattina, domenica, in via Garibaldi ad Asiago, nel Vicentino. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, anche i carabinieri, per ricostruire la dinamica.

Articolo in aggiornamento