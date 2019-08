Il programma di oggi, domenica 18 agosto

10.00 Apertura mostra micologica10.30 Giochi gonfiabili per bambini12.00 Apertura stand gastronomico a base di funghi14.30 Musica e ballo con l’orchestra di Graziano Maraschin16.30 Estrazione sottoscrizione a PremiI biglietti della lotteria si possono acquistare presso i seguenti locali o negozi di Tonezza:

Al Cacciatore, in Contrà Campana

Da Paolo, in via Roma

Dalla Carla, in Viale degli Alpini

Bar Filò, in Contrà Sella