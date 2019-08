Va a funghi e scivola: gamba fratturata

Condividi

Attorno a mezzogiorno il Soccorso alpino di Asiago è intervenuto in supporto all’ambulanza nei boschi in prossimità del Rifugio Campomulo, dove, sceso lungo un pendio assieme alla moglie in cerca di funghi, un sessantenne di Cittadella (PD), aveva messo male il piede in una cavità della roccia, riportando la probabile frattura di una gamba. Raggiunto dai sanitari, l’infortunato è stato steccato e imbarellato. Con l’aiuto dei soccorritori, la barella è stata poi trasportata per 300 metri fino alla strada e da lì all’ospedale di Asiago.