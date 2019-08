Auto travolge ciclista che batte la testa: gravissimo

Condividi

Grave incidente oggi pomeriggio, domenica, lungo la strada provinciale 2, nel comune di Sospirolo, in località Piz. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, un’auto, condotta da un cittadino marocchino residente lì vicino, non ha rispettato la precedenza e ha travolto un ciclista 50enne. L’uomo è caduto e ha battuto la testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari del Suem 118 l’hanno trasportato all’ospedale di Belluno.