Frontale tra auto, 4 feriti: grave 16enne e 25enne in fin di vita

Nella serata di domenica, intorno alle ore 19 e 30, i Cìcarabinieri della Stazione di Vigasio e Villafranca sono intervenuti per un incidente avvenuto sulla SP24 a Vigasio, in via Villafranca.

Per cause in corso di accertamento da parte dei militari dell’Arma una Golf Volkswagen (condotta da un uomo marocchino, 25enne residente nella bassa veronese), nell’affrontare una curva in direzione Villafranca, invadendo la corsia opposta, ha impattato frontalmente contro l’auto che veniva dal senso opposto, una Ford Galaxy. A bordo di quest’ultima erano presenti il conducente (un cittadino italiano, classe ’68) e due passeggeri (due donne italiane classi ’69 e ’03), anch’essi residenti nella bassa veronese.

Il 25enne è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Verona Borgo Trento, insieme alla donna che era passeggera sull’altro veicolo (ma che non risulta essere in gravi condizioni). Gli altri due feriti invece sono stati trasportati all’ospedale di Villafranca, non in gravi condizioni.