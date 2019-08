L’oroscopo della settimana (19-25 agosto): Vergine, non ti manca nulla!

Condividi

♈ – ARIETE

TI STAI IMPEGNANDO POSITIVAMENTE

Il momento per te è assai costruttivo: questa settimana è un periodo nel quale la sensibilità viene in aiuto della voglia di fare, di mettersi in bella mostra e di dimostrare il proprio valore nei vari campi in cui ti stai seriamente impegnando. Il favore iniziale di tanti pianeti nel Leone e l’avvallo di un Giove compiacente sono un’aperta garanzia di riuscita. Anche i sentimenti bruciano di una passionalità bella,calorosa e dolce.

♉ – TORO

VACANZE INTRAPRENDENTI

Il relax vacanziero che sai godere come pochi, in questi giorni è arricchito, condito, impreziosito dal fatto che sei parecchio intraprendente e di sicuro una ne fai e centomila ne pensi… Il fatto che Urano nel Segno sia agevolato dai pianeti appena entrano in Vergine e da Marte è ribadito a chiare lettere dai suggerimenti ponderati e costrittivi di Saturno e Plutone nel Capricorno. Venere, maliziosetta, ti rende più ammirato che mai.

♊ – GEMELLI

ULTIMO QUARTO DI LUNA

Nel tuo Segno avverrà l’Ultimo Quarto di Luna, esattamente a zero gradi del Segno e venerdì 23. L’evento celeste ti segnala che bisognerà fare delle scelte precise, eliminando senza troppi ripensamenti situazioni e opportunità che ora hanno fatto il loro tempo e sono diventate superflue. Le tue vacanze continuano con un clima ritemprante e sereno, vissute con la gaia, armoniosa semplicità che adesso è il tuo marchio.

♋ – CANCRO

SIMPATIE MALIZIOSE…

In settimana vivrai una fase particolarmente simpatica e comunicativa, assai vivace anche sotto il profilo dei legami sociali e della vita mondana. Le nuove conoscenze che farai nei prossimi giorni si riveleranno personaggi interessanti e spigliati, con i quali stringere delle belle amicizie sarà oltremodo facile. Per chi è single sono anche possibili trait d’union che dalla simpatia subito scivolino in un interesse assai più privato e personale…

♌ – LEONE

INIZIATIVE SPECIALISSIME

Il tratto astrale che è più importante nella tua settimana è il fatto che Mercurio si legherà con un magico trigono all’esuberante Giove che sosta nel Sagittario, facendoti diventare assai spesso “l’anima della festa” e incrementando creatività, inventiva, effervescente brio. Potrai considerare questo periodo quasi come il migliore delle vacanze, quello più ricco di stimoli e di divertenti occasioni per dar vita a iniziative specialissime

♍ – VERGINE

NON TI MANCHERÀ NULLA!

Man mano che i giorni passano, man mano che la settimana procede le cose per te saranno sempre più belle e più intense. Venere entrerà nei tuoi Gradi Zodiacali mercoledì 21, il Sole ne seguirà le tracce il 23 e il 24 Venere e Marte si congiungono e si fondono insieme nello stesso Grado… Avrai a disposizione la forza urticante e grintosa di Marte, la dolcezza marcata di Venere e l’energia irradiante dell’astro diurno. Non ti manca nulla!

♎ – BILANCIA

RICAMBIA CHI TI COCCOLA

Per te il riposo e il relax sono finalmente in primo piano, con effetti calmanti e rasserenanti dopo fasi alquanto faticose e complesse. Comunque la Luna ti suggerisce di mostrare maggior comprensione e considerazione alla persona cara, che si aspetta che tu ti accorga di tutte le cure delicate e dei pensieri carini che ti dedica in continuazione. Ricambiare con sollecitudine, ripagare chi ti ama con la stessa moneta non è peccato mortale, sai?

♏ – SCORPIONE

FRENA LA GELOSIA

Potrebbero esserci tensioni e piccoli scontri con chi ami, a causa di una poco manifesta ma consistente gelosia! In verità ti infastidisce se parla con qualcuno che non sei tu, se – davvero a torto – ti sembra contraccambiare occhiate assassine alle tue spalle, se giudichi il suo guardaroba un tantino troppo provocante… In definitiva, ne vorresti l’esclusiva nei fatti e nei pensieri! La possessività è un complimento, ma così lo soffochi!

♐ – SAGITTARIO

OPPORTUNITÀ DA AFFERRARE

Decisioni tempestive possono dare un guizzo interessante alle prossime giornate: viaggi dell’ultima ora, occasioni last minute sono sia possibili e fattibili. Oltre ad essere positive opportunità di vedere e conoscere posti magnifici e magici, che da tempo ti tentano. Agguanta questa occasione per la coda e non aver paura di affrontare l’avventura così, su due piedi, perché in effetti pure il partner parteciperà entusiasta!

♑ – CAPRICORNO

ALLENATI A DELEGARE

Stando comodamente in vacanza ti renderai conto che quello che ti manca maggiormente nella tua vita di tutti i giorni è un po’ di tempo libero da giostrarti fra i mille interessi che ti appassionano. Ambisci a un pizzico di maggiore libertà dai doveri, dagli oneri e dagli impegni che costellano le tue giornate? Delega, affida a qualcun altro almeno le cose meno importanti… Allenati a gestire il tuo potere in team, non soltanto in prima persona.

♒ – ACQUARIO

RECUPERI FORMA E BENESSERE

Il sunto dei mesi precedenti, assai stancanti perché ti hanno obbligato a non perdere concentrazione e stare sempre sul pezzo, si sta facendo sentire. Per fortuna, ora hai il tempo e le giuste opportunità per recuperare forma, benessere e le tue forze in pace, in ambienti accoglienti e in simpatica compagnia. La pausa estiva serve per l’appunto a ricaricare le batterie, cosa che ti riuscirà alla perfezione grazie alla presenza di chi ami.

♓ – PESCI

AFFETTI CONSOLIDATI

In questa settimana che in effetti è il cuore dell’estate, evita situazioni troppo frenetiche e capaci di innervosirti, favorisci invece opportunità che siano dolci, appaganti, delicate e che presentino sfumature languidamente romantiche. Saturno suggerisce a Nettuno la solidità in un legame nato quasi per caso e che ora invece si sta rivelando il nucleo centrale della tua affettività. Benedetto il momento che vi ha fatto incontrare…

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)