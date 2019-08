Tra la folla di Rialto in monopattino: multati

Condividi

Linkedin email

Continua con grande intensità il lavoro di controllo del territorio da parte della Polizia locale in centro storico a Venezia.

Ladre poco furbe

Le due donne di origine cilena avevano messo a segno un furto con destrezza nella giornata di Ferragosto al “Fontego dei Tedeschi”: la coppia aveva seguito un turista cinese mentre effettuava acquisti per un valore di circa 1200 euro e nel momento in cui l’uomo ha appoggiato al suolo la borsa di oggetti già acquistati, se ne è impadronita uscendo dalla porta principale. Il giorno successivo la coppia di malfattrici si è ripresentata all’interno polo commerciale per ritentare il colpo, ma è stata intercettata dal Nucleo di Pronto Impiego della Polizia locale, quotidianamente in servizio nella zona di Rialto, allertato dalla vigilanza interna, che attraverso il servizio di videosorveglianza era riuscito a immortalare ingresso e uscita delle ladre. Le due donne, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono state condotte presso il Comando generale per il prelievo delle impronte digitali e le comparazioni fotografiche. Al termine degli accertamenti sono state entrambe denunciate per il reato di furto pluriaggravato.

Mendicanti molesti

Nella giornata di ieri due mendicanti di cittadinanza romena di 25 e 44 anni, sono raggiunte da un Ordine di allontanamento perché sorprese a mendicare tra Rialto e San Marco in modo lesivo alla circolazione stradale.

Finta beneficenza

Questa mattina, invece, una cittadina romena di anni 34 è stata sanzionata con 450 euro ed ordine di allontanamento per avere tentato di truffare i passanti richiedendo denaro per un’ associazione benefica inesistente.

In monopattino

Sempre questa mattina due cittadini lituani, marito e moglie, sono stati sanzionati con 100 euro perché circolavano tra la folla a Rialto conducendo due monopattini e creando intralcio e pericolo alla circolazione pedonale.

Lotta alla contraffazione

Attiva anche la pattuglia di Polizia locale che, al Lido, è incaricata di tenere sotto controllo il commercio abusivo presso gli arenili: oggi sono stati effettuati diversi sequestri e rinvenimenti di occhiali da sole e articoli da spiaggia indebitamente posti in vendita.