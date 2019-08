Giornalista stroncato da male incurabile

Condividi

Nonostante la grinta e l’irresistibile spavalderia che lo contraddistinguevano, non ce l’ha fatta, Robero Luciani, a sconfiggere un male incurabile che lo aveva aggredito alcuni mesi fa. Aveva da poco compiuto 57 anni.

Originario della provincia de L’Aquila, lavorava come giornalista a Vicenza da oltre 20 anni, dirigendo l’ufficio stampa della Provincia e scrivendo di società, cultura e sport sulle colonne de Il giornale di Vicenza. Per tutti era “il laziale”: impossibile non parlare di calcio con lui dopo tre minuti che lo si era incontrato, anche in circostanze ufficiali, tanta era la passione che aveva per i biancocelesti.

E allora, ciao Roberto: vola con l’Aquila nel cielo.