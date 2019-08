Che tempo fa oggi

Condividi

L’attuale alta pressione tra lunedì e martedì si indebolirà, sui monti torneranno condizioni favorevoli allo sviluppo di qualche temporale, le temperature e l’umidità continueranno a salire ma non verranno raggiunte condizioni di caldo afoso significative. Mercoledì primi effetti della parte più meridionale di una depressione attualmente centrata sull’Europa Settentrionale; aumenterà la probabilità di temporali sui monti e ci sarà qualche pioggia anche sulla pianura verso sera. Giovedì circolazione ciclonica, rovesci e temporali con successivo calo termico

lunedì 19

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni. Sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa (5-25%) per temporali locali dal pomeriggio.

Temperature. In aumento, eccetto diminuzioni dal pomeriggio in alta montagna; variazioni leggere o moderate rispetto a domenica. Valori sopra la media anche sensibilmente.

Venti. In prevalenza deboli con direzione variabile, sulla costa ed in prossimità dei rilievi a regime di brezza, in alta montagna deboli/moderati da sud-ovest.

Mare. Calmo.

(Ph Moreno Geremetta)