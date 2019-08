Tenta di recuperare palla incastrata nell’albero ma precipita: grave

Condividi

Brutto incidente ieri al parco Brenta Viva a Fontaniva, in provincia di Padova. Un uomo di 47 anni di origini albanesi e residente a Vicenza, nel tentativo di recuperare un pallone rimasto incastrato in un albero, è precipitato per 3 metri dopo che il ramo su cui si reggeva si è rotto. E’ stato immediatamente soccorso ed elitrasportato all’ospedale di Padova dove si trova tuttora ricoverato con traumi multipli. Non è in pericolo di vita.