Frontale tra auto e moto: gravissimi due giovani

Un impatto violentissimo quello avvenuto ieri mattina all’altezza del chilometro 45 della strada statale Romea. Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente nei pressi della Abbazia di Pomposa. In sella alla due ruote una coppia di giovani padovani che si stavano dirigendo verso San Marino.

Hanno riportato ferite gravissime e per questo sono stati trasportati in eliambulanza rispettivamente all’ospedale Bufalini di Cesena e all’ospedale Maggiore di Bologna. La coppia di coniugi a bordo della vettura, invece, sono rimasti illesi. La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per qualche ora creando disagi e code. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il Suem 118.

(ph: shutterstock)