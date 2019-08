Scontro tra due auto, una alimentata a gpl

Condividi

Linkedin email

Domenica sera, alle 21:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rometta a San Martino di Lupari (Padova) per lo scontro tra due autovetture. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le due vetture di cui una alimentata a GPL e il palo della Telecom abbattuto durante l’incidente.

Le cinque persone coinvolte nel sinistro sono state assistite dal personale del Suem e una di loro è stata portata in pronto soccorso. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alla mezzanotte