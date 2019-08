Esce in bici e scompare, paura per Lina: ricerche in corso

Condividi

Linkedin email Sono iniziate alle 23 di ieri sera, 18 agosto, le ricerche di una donna di 60 anni di Tezze di Piave, in provincia di Treviso. Si chiama Lina Schincariol e a denunciare la sua scomparsa sono stati i familiari che non l’hanno vista rientrare dopo che era uscita di casa in bicicletta. L’ultima volta che è stata vista Lina indossava una maglietta rossa e dei pantaloni scuri. Chiunque l’avesse vista o avesse informazioni utili per ritrovarla è pregato di chiamare il 112 o il 115.

