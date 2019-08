Salvini le dà della mummia, Boschi risponde in bikini

Condividi

«Salvini dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago». E’ questa la didascalia alla foto che Maria Elena Boschi ha pubblicato sui social mentre mostra un fisico mozzafiato in un bikini rosa. «Io al Governo con Toninelli e Di Maio non ci vado, non sono Salvini – sottolinea Boschi -. Al massimo voto la fiducia a un Governo Istituzionale che evita l’aumento dell’IVA e che riporta l’Italia a giocare un ruolo in Europa. Quanto al fatto di essere una mummia ho come l’impressione che #CapitanFracassa sia nervoso. Il caldo fa male: in questi casi bisogna bere molto ed evitare di uscire nelle ore più calde. Come direbbe lui, “bacioni” dal mio sarcofago»