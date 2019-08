Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Condividi

Dopo l’allerta di disagio fisico intenso che caratterizzerà le nostre coste nella giornata di domani, vediamo le previsioni meteo Arpav in tutta la regione. Martedì 20 agosto in pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse al mattino e nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio soprattutto sulle Dolomiti. Le precipitazioni saranno in prevalenza assenti; solo sulle Dolomiti probabilità bassa dal pomeriggio per locali rovesci o temporali. Le temperature minime saranno senza notevoli variazioni o in lieve aumento in pianura e in leggero calo in montagna; massime in ulteriore aumento lieve o localmente contenuto.

Mercoledì 21 agosto sarà caratterizzato da una nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Fino al pomeriggio le precipitazioni avranno probabilità medio-alta sulle zone montane, medio-bassa sulla fascia pedemontana e sulla pianura centro-settentrionale, bassa altrove di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale; in seguito fenomeni assenti. Le temperature minime saranno senza notevoli variazioni, massime in leggero calo, salvo lungo la costa dove saranno in lieve aumento.

Giovedì 22 agosto cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite; possibili locali precipitazioni soprattutto in montagna; temperature senza notevoli variazioni, o in aumento le massime in montagna. Infine, venerdì 23 agosto cielo parzialmente nuvoloso; non esclusa qualche pioggia soprattutto in pianura. Temperature senza variazioni di rilievo.