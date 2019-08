Bimba di un anno con tumore al cervello: intervento eccezionale la salva

Condividi

Sabato mattina una piccolina di un anno arriva in ospedale di Vicenza in coma, in gravissime condizioni. Non respira e viene immediatamente intubata dopo aver provveduto a fare una risonanza per capire quale fosse le cause. La diagnosi è forse la peggiore che potesse emergere: le immagini, infatti, mostrano una grossa massa tumorale nella zona più remota del cervello.

L’operazione è necessaria e dev’essere fatta immediatamente. Così il primario di neurochirurgia Lorenzo Volpin si mette subito al lavoro riuscendo a rimuovere la massa tumorale grande come una mela e riesce a salvare la piccola rimasta ormai con pochissime possibilità di farcela.