Si lancia dal terzo piano dell’hotel in centro

Era a Padova da qualche giorno per incontrare amici di vecchia data. Nessuno sospettava nulla, durante la pizza mangiata in compagnia e il successivo giro per il centro del sabato sera non aveva fatto trapelare assolutamente nulla. Poi l’ultimo messaggio con scritto «Ve vojo ben» e il volo dal terzo piano dell’Hotel Maritan dove alloggiava.

Per lui non c’è stato scampo. Ha deciso di farla finita così Francesco Cacciavillani, 54 anni, fratello del sindaco di Stra e figlio del noto avvocato e scrittore Ivone. Gli amici non si danno pace: nessuno si sarebbe aspettato il gesto estremo scaturito probabilmente da un malessere che Francesco non riusciva più a sostenere.

Di seguito sono riportati i numeri telefonici dei servizi ai quali è possibile rivolgersi per aiuto e supporto psicologico.

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.768