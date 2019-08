Giovani agricoltori veneti in Australia e Usa a vendemmiare

Condividi

Vendemmia in Barossa Valley, Limestone Coast, Mount Lofty Ranges, Riverland oppure in Napa Valley e nello Stato di Washington. Dopo la raccolta dell’uva di settembre, in gennaio i giovani agricoltori veneti andranno a vendemmiare in Australia o negli Stati Uniti. L’occasione è offerta da Confagricoltura con un’iniziativa che permetterà di arricchire il proprio curriculum professionale grazie a un tirocinio riservato non solo agli agricoltori, ma anche agli studenti di Agraria, Scienze forestali ed Enologia. Oltre alla vendemmia, negli Usa le occasioni offerte sono moltissime, dai grandi allevamenti suinicoli ai ranch, alla ricerca applicata sugli alberi da frutta, ma anche ai programmi di silvicoltura e gestione delle risorse forestali in collaborazione con l’Us Forest Service.

«Si tratta di opportunità formative da cogliere al volo – sottolinea il presidente dei Giovani di Confagricoltura Giulio Manzotti – con tirocini cuciti su misura che permettono di arricchire le competenze imprenditoriali dei giovani, confrontando metodi diversi, ma anche approcci culturali e colturali assai distanti dai nostri. Non si tratta di un’azione che favorisce la fuga di cervelli agricoli, ma di un’occasione di arricchimento. I ragazzi che rientreranno da questa esperienza porteranno a casa grandi insegnamenti, spesso applicabili nelle nostre realtà, potendo così crescere e vincere la quotidiana guerra che noi imprenditori siamo chiamati a combattere tutti i giorni, quella della competitività».

